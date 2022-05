Martine CAROFF

Des études de Génétique et Biochimie à l'Université Paris-Sud Orsay, m'ont conduite à la recherche scientifique. J'ai rapidement développé une spécialité dans le domaine de molécules d'origine bactérienne, les endotoxines ou lipopolysaccharides. Ces molécules ont un intérêt majeur dans le domaine de la santé: vaccins, adjuvants, propriétés anticancéreuses. Je suis reconnue au niveau international comme spécialiste des endotoxines de pathogènes respiratoires comme la coqueluche.

Suite au dépôt d'un brevet, jai récemment entrepris des démarches dans le domaine de la recherche et du développement par valorisation de nos travaux sous la forme d'un projet de start-up soutenu par l'Université. Ce projet a reçu le prix de la valorisation de l'Université et du Conseil général de l'Essonne. Sur ces mêmes bases j'ai été lauréate du concours National de création d'entreprise (Emergence) en 2008 et (Création-Développement)en 2011. La start-up a été crée en 2011 elle est opérationnelle et située à l'IGM de Paris Sud-Orsay, incubée au Genopole d'Evry, elle offre de l'expertise et de la R&D dans le domaine des endotoxines et leurs applications en termes de vaccins et d'adjuvants.



Mes compétences :

Secouriste du travail

Recherche

Création d'entreprise