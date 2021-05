Mina AIT EL MOUDDEN

Animée par la volonté de m’investir au sein d’entités prônant les valeurs du Développement Durable, du Commerce Équitable et de la Préservation de l’Environnement, J’ai exercé avec passion durant 11 ans le métier de directrice au sein des coopératives de production de l’huile d’argane.



Aujourd'hui, je suis directrice associé de ARGAN’S, société active dans le domaine de production, transformation et commercialisation de l'Huile d'Argane et produits dérivé. Nous exerçons sur Agadir. Nous sommes spécialisés dans l'Huile d'Argane alimentaire et cosmétique 100% pure et naturelle.



Nous distribuons en outre une large gamme de produits cosmétiques naturels marocains à l’huile d’argane et à l’huile de figue de barbarie ainsi que des préparations personnalisées aux huiles essentielles.

Argan’s sarl,ne met en œuvre dans son unité de fabrication,que des matières nobles, naturelles, de première qualité, le choix judicieux des substances évite l’utilisation de tout conservateur ou produit de synthèse.



Mes compétences :

Direction générale

Communication

Marketing

Cosmétique

International

Gestion de projet

Management