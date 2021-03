Mina MM (MENNI)

Je suis dotée d'une bonne expérience de l'activité bancaire, j'ai exercée ce métier pendant 10 ans à la Banque Société Générale Algérie ou j'ai acquis beaucoup de connaissances et je suis fière de ce parcours.



- Maîtrise du Progiciel Delta Bank .

- Bancassurance.

- Connaissance de l'environnement bancaire et réglementaire.

- Bonne maîtrise de l'outil informatique.

- Ponctuel et sens de responsabilité.

- Dynamique et motivée.

- Dotée d'un très bon sens de l'organisation.

- Possède un bon sens relationnel

- Possède un permis de conduire catégorie B.

- Bilingue français/anglais.



Mes compétences :

Suivi commercial et administratif

Recouvrement de créances

Gestion administrative

Force de proposition

Analyse financière

Techniques de vente

Animation commerciale