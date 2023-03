Mindappz INTERNATIONAL

Imaginez que nous sommes en 2004 et que vous êtes à coté de Mark Zuckerberg avant le lancement de Facebook. Je vous laisse imaginer l’ambiance.

Sauf que la MAINTENANT vous êtes en directe de Kuala Lumpur en Malaisie au sein de la compagnie Creative Dreams International. Qui après 7 ans de travail sur le projet MindAppz. Lance aujourd’hui sur le web, la 1ere plate forme digitale mondiale dédiée entièrement à l’éducation. Une place de marché web unique: http://www.mindappz.com/MA58754



MindAppz " Est un cadeau à partager"

C’est une place de marché type “Facebook, amazon, ebay” mais aussi la seule qui est entièrement dédiée à l’éducation (e-learning, livres, cours, coaching, ebooks, cursus universitaires….) et sa vocation est planétaire.

MindAppz offre quatre domaines :

- Apprendre : un accès au savoir

- Enseigner : Vous pouvez être fournisseur de contenu

- Connecter : réseau social embarqué, un tchat interne.

- Gagner de l’argent : système unique de eFranchise

MindAppz vous propose Trois choix :

- Etre un simple utilisateur

- Etre fournisseur de contenu,

- Etre un partenaire et créer son réseau de franchisés

• D’impacter le monde entier avec vos cours, formations, ebooks, méthodes, coaching…

• Votre promotion se fait toute seule dans le monde entier.

• Connect vous permet d’accéder à un réseau social mondial.

Pour la mise en place de vos formations en ligne.

• Votre activité est en pilote automatique même quand vous ne travaillez pas.



Avec MindApps, chaque individu de la planète peut :

S’inscrire gratuitement sur la plateforme MindAppz (en ouvrant gratuitement un compte comme Facebook),

Acheter des produits éducatifs sur la plateforme,

Partager ses connaissances, apprentissages, ses experiences dans le réseau social intégré.



Si je decide de devenir partenaire :

En achetant une eFranchise j’obtiens mon lien unique,

Partager mon lien unique grâce auquel les gens vont pouvoir se connecter gratuitement à la plateforme (free users) pas de limite,

Mes utilisateurs (free users) achètent des produits éducatifs,

Je suis payé!

Je peux aussi bâtir mon propre empire d’eFranchise en construisant mon équipe de partenaires (pas de limite)

Je peux aussi fournir du contenu (livres, formation, coaching, webinars etc) et le vendre en ayant accès à une audience globale (elle le sera en quelques mois).

Chaque partenaire bénéficie:

D’une plateforme livrée clef en main (MindAppz),

D’un système éprouvé,

D’une assistance formation/coaching personnel.

Les 4 avantages de MindAppz en tant que partenaire:

pas besoin d’acheter quoi que ce soit chaque mois,

la plateforme est global, je peux étendre mon réseau où je veux sur la planète et avoir des free users sous moi où que ce soit sur la planète, pas de taxes,

il n’y a aucune vente à faire,

le système est fourni ainsi que l’assistance/coaching.

Le prix de l’efranchise ?

Avantages:

un paiement une seule fois dans la vie,

transmissible par héritage,

droits globaux,

partenariat à vie.



Une fois la eFranchise achetée, un lien unique est fourni.

Vous partagez votre lien (mail, sms, emailing,…), les gens cliquent dessus, se connectent gratuitement à MindAppz, achètent et vous êtes payé….

Les gens, c’est inevitable, partagent leurs liens uniques, de nouveaux utilisateurs achètent etc etc…..vous êtes payé….

Vous construisez votre propre réseau de partenaires, ils partagent leurs liens uniques, vous êtes payé….

Vos propres partenaires construisent leur propres réseaux, vous êtes payé….

Tout cela de façon virale à l’échelle planétaire.

AVANTAGE:

Le lancement mondial official de MindAppz a eu lieu le 25 juin 2016 à 14h30 à Kuala Lumpur.

C’est donc la bonne période pour accéder à MindAppz et sa eFranchise.

Je vous remercie de partager avec vos amis et de guider vers moi les personnes susceptibles à votre connaissance d’être intéressées pour être partenaire.