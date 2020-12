Minyar ABID

Activités de recrutement et de délégation des collaborateurs intérimaires :

- Rechercher des candidats,

- Constituer des dossiers des intérimaires,

- Effectuer des entretiens de recrutement,

- Prendre de la commande du client,

- Envoi en mission du collaborateur intérimaire chez notre client,

- S'occuper de la transmission d'informations relatives à la sécurité, aux conditions de travail, aux règles à suivre dans l'entreprise cliente,

- Suivi de la mission d'intérim,

- Proposer spontanément des candidatures auprès des clients.



Activités de Recrutement :

Réaliser des actions de sourcing candidats

Informer les candidats et/ou intérimaires sur la mission proposée, leurs statuts, droits, obligations et règles de sécurité au travail

Assurer des actions régulières de placement actif et push candidats auprès des prospects et clients ciblés

Sélectionner et déléguer les candidats en adéquation avec les besoins des clients / prospects

Prendre les commandes des clients et prospects

Evaluer les compétences des candidats au travers d'entretiens, prises de références, tests métiers

Rédiger les synthèses de candidatures et valoriser les compétences auprès des interlocuteurs concernés



Activités liées à la gestion et administration du personnel :

- Constituer et mettre à jour des dossiers des salariés intérimaires,

- Se charger du suivi et de la gestion des visites médicales.

- Effectuer des relances téléphoniques auprès des intérimaires, des candidats et des clients,

- Vérifier les retours contrats.



Activités liées à l'accueil :

- Gérer l'accueil physique et téléphonique des clients, des intérimaires et des candidats,

- Mettre à jour de l'affichage au sein de l'agence.



Activités Commerciales :

Suivre le déroulement des missions et s'assurer de la satisfaction des intérimaires et/ou des clients

Identifier les besoins en recrutement des clients afin de bâtir et promouvoir une offre commerciale de travail temporaire et/ou recrutement adaptée

Être en veille sur le marché de l'emploi local