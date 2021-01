« Passionnée par les métiers de la gestion de la relation client, également du e-marketing et du e-commerce, je dispose d’une grande aisance au téléphone et en face à face, je suis dynamique, réactive, et en capacité de mobiliser mes connaissances, et d’en acquérir de nouvelles. Je suis rapidement opérationnelle. »



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Marketing relationnel

Télécommunications

Bureautique