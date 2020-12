Mirabelle Rosine J NSIKAHANA

Jeune cadre bilingue, rigoureuse, dynamique, et passionnée des thématiques liées à la ‘‘ Corporate Finance ’’. Je cumule au total une expérience de près de huit (8) années en France et au Congo dans les métiers de l’Audit, la Comptabilité, l’Analyse Financière et la Conformité. Après avoir débuté ma carrière dans un cabinet de renommée internationale en tant qu’auditeur comptable et financier, j’ai pu me familiariser avec le référentiel OHADA et auditer les grands comptes dans les secteurs des banques, du Oil & Gas et des télécommunications. Une expérience enrichissante et formatrice qui a constitué un formidable tremplin pour mon insertion au sein de mon employeur actuel. Depuis Janvier 2017 Je suis ‘‘ Sénior Auditeur Interne’’ après avoir été Responsable Conformité pendant trois (3) ans.

A la quête de nouveaux challenges et d’un environnement résolument en phase avec mes aspirations professionnelles, je suis activement à l’écoute du marché de l’emploi et regarde avec intérêt toutes les opportunités d’embauche susceptibles de m’intéresser et pour lesquelles je pourrai apporter une valeur ajoutée à la structure demanderesse.

Je recherche précisément un poste directionnel et stratégique, un poste de Manager Financier ou de Manager en Audit.

Je prépare mon Certified Internal Auditor ainsi que mon Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion avec comme deadline d’obtention pour les deux l’année 2019. Je suis dans une optique de formation continue et d’amélioration progressive de mes compétences et aptitudes professionnelles.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à me contacter en message privé ou sur mon adresse électronique mirabellensikahana@gmail.com

Ci-dessous détaillées mes compétences et expériences professionnelles



Mes compétences :

Analyse financière

Commissariat aux comptes

Audit

Gestion financière

Contrôle de gestion