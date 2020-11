Mireille Charline ABUWE

De nature rigoureuse, diplomate, organisée et dynamique, j'ai le sens de la responsabilité, du service et de la communication.

Diplômé en Conception et Développement d'applications et en Gestion des Ressources Humaines, j'ai actuellement 5 années d'expériences : 2 ans et demi en tant que gestionnaire administratif des appels d'offres, 8 mois en tant que gestionnaire de paie et administration du personnel, 13 mois en tans que gestionnaire de données, et 6 mois en tant que analyste/concepteur/développeur/Scrum Master.

J'ai pu acquérir de nombreuses compétences techniques grâce aux différents projets et appels d'offres, sur lesquels je suis intervenue, ainsi que des compétences fonctionnelles qui me permettent d'aborder aisément l'univers de différents métiers quelques soit son secteur d'activité.

De part mes compétences et mon investissement, j'ai souvent encadré et accompagner des équipes, ce qui m'a permis de développer des compétences en management et leadership.

Ma diplomatie, ma rigueur, ma patience et ma persévérance me permettent d'évoluer aussi bien en autonomie qu'au sein dune équipe et de fournir un résultat dans les délais et la bienveillance de mes collaborateurs.