Mireille PERRON

Expert conseil depuis une vingtaine d'années, je suis aujourd'hui en charge d'une équipe de plus de 20 collaborateurs en Loire Atlantique (Nantes, Saint Nazaire et Rezé).

Mon rôle est d'accompagner les dirigeants d'entreprises au quotidien, de les guider pour saisir les meilleures opportunités comptables, fiscales et sociales.



Par ailleurs,j'anime des réunions d'informations sur des thématiques d'actualité à destination des chefs d'entreprises et m'implique dans l'aide à la création en participant au jury d'Initiative Nantes.

N'hésitez pas à me contacter!





Mes compétences :

Expertise comptable

Conseil

Accompagnement du changement