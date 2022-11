Gaëlle GOBY

Bienvenue sur mon profil !



Forte d'une expérience de près de 10 ans en tant que Responsable Ressources Humaines, j'ai décidé en 2013 de mettre mes compétences et ma connaissance de l'entreprise au service de l'accompagnement de personnes en situation de transition professionnelle.



Conseillère en insertion professionnelle, j'ai ainsi pendant 5 ans, accompagné tout type de personnes dans l'élaboration de leur projet professionnel et leur recherche d'emploi.



En 2022, j'aborde aujourd'hui un nouveau tournant dans ma carrière en devenant Pair-aidante professionnelle. Mon objectif est de pouvoir accompagner mes pairs vers leur rétablissement à partir de mon savoir expérientiel.



Le fil rouge de mon parcours est l'accompagnement des personnes vers leur épanouissement.



Je vous laisse découvrir mon profil et suis à votre disposition pour toute information complémentaire !