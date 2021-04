Gaëlle GOBBI

Après deux ans de classe préparatoire, mes trois ans d’études à l’école d’ingénieurs agronomes de Clermont-Ferrand m’ont permis de définir plus clairement mon projet professionnel à l’occasion d’expériences concrètes tels que des stages, des projets en partenariat avec des entreprises, des interventions de professionnels…



Aujourd’hui, davantage spécialisée en agroalimentaire, j’ai une affinité particulière pour le management de la qualité, de la sécurité et de l’environnement.



J’ai d’ailleurs eu l’occasion de développer mes compétences dans ces domaines lors de mon stage de fin d’études d’ingénieur, puis en étant employée sur d’autres sites de production et dans la grande distribution où j'ai poursuivi ces missions.



Actuellement en poste en tant que responsable qualité, je continue à enrichir mon expérience dans ces domaines.



Mes compétences :

Microsoft Office

Gestion de projet

Autonomie

Recherche documentaire

Travail en équipe

Permis B + véhicule

R&D

Organisation du travail

Amélioration continue

Management QSE