Miroljub TRIFUNOVIC

Ingénieur passionné par les technologies Mobile (Android/IOS)



Compétences :

- Analyse et conception de système Mobiles / JAVA / JEE

- Méthodologies AGILES (Scrum)

- Autonomie



Mobile:

Android SDK, Android NDK, Android Wear, Applications natives, Objectif-C, Swift, IOS, JSON, SQLite, Services, GPS, MapKit, OrmLite, Gradle, Genymotion, Picasso, Retrofit, Gradle



JAVA-JEE :

Struts, Spring(Core, Batch, MVC), Hibernate, JPA, JSF, RichFaces, JSON, Apache, Tomcat, JBoss, Maven, Ant, JUnit, Liferay, JSP, GWT, Solr



Test/qualité :

JUnit, Checkstyle, Lint, PMD, Findbugs, Robotium, Expresso





DataBase :

Mysql, Oracle, PostgreSQL



Nosql :

MongoDB



JavaScript :

Jquery, NodeJs



WEB :

HTML, Javascript, CSS



Other :

Langage C, C++, C#, SVN, GIT, Jira, Redmine



Centres d'intérêts:

- Objet connecté (Android Wear,...)

- Sécurité Android

- Réalité augmentée





