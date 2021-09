Mirrane ADAM

Limier de performance & chasseur de gaspillages. Le domaine du Lean et le métier dingénieur méthodes/AC ont fait de moi une personne ouverte au changement, cherchant lamélioration, et motivée par un sentiment daccomplissement. Mon objectif est de mettre en pratique mes compétences en Lean Management et en Amélioration Continue, ainsi que mes connaissances techniques en Méthodes d'Industrialisation et en Gestion de Projets au service d'un groupe dynamique à esprit StartUp.