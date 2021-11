Miskulin JOHAN

Depuis plus de 15 ans, je pilote et participe à la réalisation ou la mise en place de plusieurs projets stratégiques digitaux B2B2C auprès des réseaux de vente, de fabrication ou de distribution dans les secteurs de la grande distribution, de l'aéronautique, de l’énergie et des télécommunications.

Mon action s’applique à l’ensemble du cycle de vie du développement, dans un contexte international et multiculturel, en étroite collaboration avec les équipes : marketing, "supply-chain", développement et Support.





Mes compétences :

Java

Informatique

JBoss

Système d'information

B2B

Front Office

FLEX

HTML

ECommerce

SAP

Hibernate

Formateur B2B

jBPM

iOS

Spring Framework

Jenkins

Object Oriented Analysis/Design

CMMI

Architecte SI

JSON

ITIL

Cluster

Audit

Apache WEB Server

Apache Subversion

Apache Maven

Agilité

Android

ActionScript

AOP

Design Pattern

Entreprise Java Bean

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Appels d'offres

XML, XSLT, HTML, JSON

Coordination de projets

Application server

Applications mobiles

Business Planning et Consolidations

Conception UML

Formation informatique

Veille stratégique

Offshoring

Test management

Web et internet

Assurance qualité

Architecture SI et logicielle

Java EE, Javascript

Innovation R&D

Modélisation

Services web (Rest, SOAP)

Développement informatique

Coordination de projets techniques

Maquettage

Management opérationnel

Saas et SOA

Encadrement

Design (TDD, BDD, Patterns)

Analyse des besoins

Agile Scrum

Lean management et developpement

B2B2C

Selenium, JUnit, JTest, TestLink, HP Quality