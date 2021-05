Miss KALIART

Après une formation en Arts Plastiques, je me tourne vers les Arts Appliqués. J'empreinte le cursus de l'université jusqu'en 2004 (maitrise en Arts Appliqués). Au cours de ces études, ma passion pour la peinture, la photographie, le design d'objets, le graphisme et le stylisme grandit. Dès la licence, j'oriente mes recherches personnelles vers l'univers de l'art urbain et des sports de glisse. Tout en continuant mes études, pour devenir prof d'Arts Appliqués, je développe ma production artistique personnelle car le besoin et l'envie de créer ne me quittent pas. Ce sont deux élements qui animent ma vie et me permettent d'évoluer sereinement. En parallèle, je participe donc à des expositions (peinture, photo, graphisme, design d'objets, stylisme) et des concours de créations graphiques. Si vous souhaitez découvrir une partie de mon univers, visitez mes sites:



www.kaliart1.com (ma galerie virtuelle)

http://kaliart.dawanda.com

www.siandso.com/boutiques/kaliart/ (mes boutiques)



Bon surf à tous!



Mes compétences :

Peinture

Illustration

Graphisme

Infographie

Enseignement

Dessin

Stylisme

Photographie

Décoration