Moataz YACOUBIAN, président de la société MY COMMUNICATION, spécialisée dans le marketing digital, l'assistance vocale et l'intelligence artificielle.



Je suis expert en marketing digital et formateur certifié Qualiopi en SEO /SEA et SMO.



MY COMMUNICATION a créé des plateformes intelligentes utilisant l'assistance vocale et l'IA dans plusieurs domaines comme le recrutement, les formations et les études supérieures, les ventes et les échanges de produits et de services entre particuliers...