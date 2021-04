Etudiant à Kedge business school ( fusion d'EUROMED et BEM) recherche une alternance début Aout/septembre pour une durée de 15 mois en msc MAI



Jeune, dynamique, soucieux du travaille aimant travailler en équipe. Je recherche ainsi un stage en France ou à l’international dans un services Achats, pour pouvoir pleinement m'épanouir professionnellement et personnellement.



Spécialités : COMPETENCE COMMERCIALES

- Achats et commerce international

- Négociation

- Management

-Marketing

-Finance (Forex)



Spécialités: COMPETENCES TECHNIQUES

- Gestion de production: Kaizen, Lean Manufacturing, Kanban, SMED

- Compétences de qualité: AMDEC, 5S, Pareto





Contact : moeglin.etienne@gmail.com

Phone : 06 45 69 38 97



Mes compétences :

Gestion de projet

Management