Pierre ETIENNE

Economiste et Analyste de projet de formation, je suis spécialisé dans le conseil en management des services publics marchands. Très tourné vers l'international, notamment vers les pays en développement, je m'intéresse particulièrement aux questions économiques et financières dans le cadre de processus de changements institutionnels et de partenariats publics/privés (PPP) dans les secteurs de l'eau, de l'assainissement, des télécommunications, de l'énergie et des transports.

17 ans d'expérience internationale

70 missions de conseil dans 35 pays sur les 5 continents



Mes compétences :

Afrique

Asie

Assainissement

Collectivités locales

Economie

Energie

Finance

Finance International

International

PPP

Télécommunications

Transport

Eau