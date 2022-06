Référenceur web : spécialiste en SEO, développeur web : spécialiste en wordpress ayant une licence appliqué en informatique de gestion à l'ESCE de Tunis. Créatif, rigoureux et très motivé, j’apprécie le travail en équipe.



Pour moi mon défi est d'être à la page, de suivre l’actualité et de tout savoir sur les high-tech et surtout dans mon domaine ^_^



Mes compétences :

Graphisme publicitaire

Google Webmaster Tools

Référencement naturel

Wordpress

Google analytics

Google Adwords

Adobe Photoshop CS6