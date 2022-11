Mohamed Ali LAYOUNI

5G / LTE / 3G / 2G, Responsable qualité, Coordinateur d'équipe et Management, ingénieur optimisation radio Connaissances sur la planification et dimensionnement des réseaux mobiles, pilotage des équipes et projets de déploiement Outils DT et méthodologie et Post-traitement, optimisation des paramètres UTRAN et suivi quotidien des KPIs.,Swap et maintenance ,Travaillé sur les projets Huawei, Nokia et Ericsson avec les plus grands opérateurs tunisiens Ooredoo, Orange Tunisie, Tunisie Télécom, en Algérie Djezzy et Mobilis, au Congo RDC pour Orange Safari Project et Airtel, en Ethiopie pour ETHIO Télécom, en France pour Bouygues télécom et SFR.