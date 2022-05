Mohamed HAMMED

Ingénieur informatique expérimenté (5 ans ).

Je travaille au sein de la société multinationale STMicroelectronics et j'ai occupé le poste de responsable validation et actuellement je suis développeur java dans l'équipe Tools.

Je suis le responsable du développement et de maintenance du plugin Clock Configuration de l'outil STM32CubeMx (voir http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1743/PF259242?icmp=stm32cubemx_pron_pr-stm32cubef2_apr2014&sc=stm32cube-pr2 ).

Dans ce plugin je développe les nouvelles fonctionnalités et j’intègre les nouveaux MCU avec l'aide d'un stagiaire que j'encadre durant sa première période d'intégration dans l'équipe.



Mes compétences :

