Mohamed BELGHACHEM

Binational Algérien, Autodidacte,avec la volonté de m'impliquer pleinement dans les challenges qui jalonnent mon parcours professionnel dans le secteur Oil & Gas en Algérie depuis 2003

Mon aisance linguistique me permet de communiquer et de me familiariser rapidement aux différents interlocuteurs que je côtoie dans le cadre de mes fonctions professionnelles, ce qui favorise la compréhension mutuelle et ainsi contribuer à asseoir un réel climat de partenariat, d'échanges et de complémentarité qui autorisent le développement des affaires aux résultats escomptés



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel