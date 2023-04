Responsable Directement chargé des travaux et du suivie de l'installation en instrumentation et de la construction électrique Sur le Projet GASSI TOUIL.



Assurer la coordination avec le client et les sou-traitants pour la bonne exécution des travaux.



Planification des travaux Électriques et Instrumentation.



Mes compétences :

Installation des Instruments

Manager une équip

Étalonnage/ Calibration

Electricité