Mohamed BENAZZOUZ

Salut tout le monde,

Tout d'abord, je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour consulter mon profil.

Je vais maintenant vous parler de moi, je m’appelle BENAZZOUZ Mohamed, je suis un Ingénieur Systèmes et Réseaux Certifié Microsoft (MCSE), aussi je suis certifié MCITP Administrateur d'Entreprise en Microsoft Windows Server 2008 et Administrateur de Messagerie d'Entreprise en Microsoft Exchange Server 2010, qui représentent les plus hauts niveau de certifications Microsoft, plus la Certification CISCO chez RESOTEL NET et ITIL V3 Foundation en service Management.



Actuellement je suis entrain de préparer les certifications PMBOK V4 (Project Management Body Of Knowledge) et PMP (Project Management Professional).



J'aime bien les études et les formations et je déteste l'ignorance et l'incapacité à remplir une tâche, j'aime apprendre pour la simple raison d'être autonome et l'esprit ouvert. Alors, je suis technicien spécialiste de part ma formation. En suite, je suis l’ingénieur de part mon expérience.



Réussir pour moi est de servir jusqu'à la satisfaction de l'autre. L'autre peut être mon supérieur, mon client, mon fournisseur ou toute personne de mon entourage familial et personnel.



Ce que je déteste le plus est le non-respect de l'engagement. Ce que j'aime le plus est Entreprendre au sens le plus large.



L'important dans toute activité d'entreprendre est l'homme avec ses valeurs. De ce fait, j'insiste beaucoup sur la sérénité, la transparence, la communication et la persévérance.



J'espère pour toute personne ayant lu mon profil que je peux lui être utile et je peux lui apporter une réponse à son besoin. Alors n'hésitez pas à entrer en contact direct avec moi :



========================================

BENAZZOUZ Mohamed

Microsoft Certified Systems Engineer

Microsoft Certified IT Professional

Cisco Certified Network Associate



Mobile: +212 669 16 28 89

E-mail : mohamedb.ts@live.fr

97-B, Bd. Hassan Seghir, Casablanca - Maroc



========================================



Mes compétences :

Administration

Administration réseaux

Cisco

Cisco wireless

CORE

Microsoft accès

Microsoft Hyper V

Microsoft Server

Microsoft Server 2008

Microsoft Windows 7

Network

Network Administration

Routeurs

Server 2003

Switches

Switchs

Virtualisation

Virtualization

WI-FI

WiFi

Wifi Cisco

Wifi…

Wireless