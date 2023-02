Mohamed BOUMAHDI

La société E R O Énergies est spécialisée dans les systèmes énergétiques performants et les énergies renouvelables.



La société propose :



* Conseil et accompagnement pour vos projets d'investissements dans l"énergie solaire,

* études de faisabilité,

* études de conception,

* et un large choix de matériel.



Elle travaille en partenariat avec des bureaux d'études en Allemagne et avec des installateurs confirmés dans la région.

Elle commercialise des Chauffes eau solaires individuels de marque Phœnix,des panneaux solaires photovoltaïques, des onduleurs...

Elle concentre son activité sur son cœur de métier, l'importation et la distribution des systèmes solaires photovoltaïques auprès des professionnels de la région ouest.

Pour une meilleure efficacité, elle a mis en place un partenariat avec une société basée en Chine et avec des partenaires français installés en Malaisie.

Elle assure aussi l'étude de faisabilité des projets photovoltaïques, la recherche de financement et la demande de raccordement auprès de ERDF.



Mes compétences :

Économie

Énergies renouvelables

Gestion administrative et financière

Solaire photovoltaïque

Solaire