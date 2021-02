Home âgés de 45 ans, habite la capitale a Alger,

Dote d’un savoir faire de 25 années dans le monde de l’hôtellerie et restauration, dont 17 ans en Europe spécialise dans l’art culinaire avec des passages forts intéressants chez des établissements huppes et étoiles de guide Michelin

Homme professionnel. Solide compétence en coordination et gestion Sérieux et intégrité. Connaissance et créativité, Talent cultive et enrichi a travers divers poste ayants mène a l’acquisition du restaurants