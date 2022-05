Mohamed EL AMRI

Elaborer le planning de maintenance préventive et corrective des différents équipements, en gérant les priorités, la sécurité et les contraintes de la production ; réagir en cas de panne et résoudre les problèmes rapidement ; Définir les besoins en matériels et outillages ;Etablissement et suivis des indicateurs de maintenance ; gérer les relations avec les constructeurs et les fournisseurs de pièces et d'outils pour la maintenance ; Assurer l’application des procédures ; Gérer les priorités et repartir les taches ; Gérer le stock et le matériel approvisionné ; contrôler les interventions réalisées, proposer des améliorations des performances des machines en terme de coûts et de taux d'utilisation ; gérer le budget maintenance ;les former et les animer et leur apporter un appui technique ; sensibiliser et former le personnel à la maintenance de premier niveau assurer la veille technologique et la gestion documentaire technique ; préparer les budgets à court, moyen et long terme pour le développement; analyser et diagnostiquer la performance des équipements.

mettre en place les processus qualité ,les outils et méthode pour garantir un bon niveau de performance des équipements.

proposer des actions pour améliorer la performance des équipements et des actions d'optimisation de l'organisation.