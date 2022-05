Mohamed El Bachir BENGUETTAT

Durant 3 années, j'ai exercé dans un centre de formation professionnelle en tant que formateur de techniciens d'assistance en informatique. Cette formation de 15 mois s'adresse à des salariés en reconversion et réadaptation professionnelle. Elle se compose de 3 modules de formation théorique et pratique dans le PC, l'assistance informatique et les réseaux, et 2 stages en entreprise de 13 semaines.

Cette formation est sanctionnée par un titre de Techniciens d'Assistance en Informatique de niveau IV.



J'ai 'exercé pendant 5 ans une activité de formateur-enseignant dans la formation professionnelle continue pour adultes et dans l'enseignement supérieur, en informatique et bureautique et notamment la maintenance informatique sur pc et réseaux, ainsi que l'informatique commerciale et de gestion (systèmes d'information et les outils de gestion).



J'ai dirigé durant une quinzaine d'années plusieurs entreprises de services informatique, réseaux, télécom et électronique à Paris: vente, installation, sav, maintenance et formation dans les équipements et services.



j'ai suivi de nombreux stages professionnels chez les constructeurs en informatique et électronique.



j'ai exercé durant 6 mois une activité de consultant en management et gestion d'entreprise en France.



j'ai également une longue expérience dans de domaine de l'industrie des équipements électriques (fabrication de lampes d'éclairage) en tant que cadre technique et directeur d'usine en Algérie.



En alternance et pendant 4 ans, j'ai suivi des études en gestion des entreprises à l'institut des sciences économiques à Oran Algérie. je n'ai pas passé mon diplôme suite à une mutation en tant que directeur d'usine.

Mon mémoire de fin d'études était l'ingénierie industrielle en Algérie.



Après un bac sciences, j'ai suivi une formation d'ingénieur dans une école supérieure technique à Berlin en RFA. j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en électronique en 1977.

Mon mémoire consistait à développer un convertisseur A/N.

Avant d'entrer à l'école, il fallait réussir les examens de langue allemande et technique d'apprenti qui ont duré 1 an en alternance.



J'ai travaillé pendant 1 an dans les usines d'Osram avant de repartir travailler en Algérie dans une usine de fabrication de lampes d'éclairage pendant une dizaine d'années.



Mes compétences :

Bureautique

Création

Création de sites web

CSS

Electronique

HTML

HTML XHTML

Informatique

Informatique bureautique

Informatiques

Javascript

Linux

Mac

Maintenance

Maintenance informatique

Microsoft Publisher

Microsoft Word - Excel

Microsoft Word Excel

Réseaux informatiques

Sites web

Telecom

Web

Xhtml