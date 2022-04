Carine TOULON

Bonjour



Comme vous je suis persuadée que la dynamique du réseau, la démultiplication de nos potentiels de relations sont une force incontournable pour la réalisation de nos projets.



Après 20 ans d'expérience dans l'assistanat de direction commerciale, j'ai consacré trois années à la formation en bureautique et logiciels internes puis cinq années dans un CRP à former des travailleurs handicapés en reconversion professionnelle pour leur apprendre le métier d'agent administratif.



Mon expérience polyvalente, mes connaissances généralistes, ma capacité d'adaptation à tout type d'interlocuteur et ma personnalité tournée vers le sens du service aux autres me poussent à orienter définitivement ma carrière vers la formation pour adultes.



Mes compétences :

Informatique

Secrétariat

Pédagogie

Bureautique

Formation