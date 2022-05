Patrice HUOT

Depuis 15 ans, à travers 4 challenges différents, j’ai eu à cœur de mener mes équipes à la réalisation qualitative et quantitative des objectifs de l’entreprise en tirant de chacun le meilleur, en assurant un niveau de motivation optimum, en favorisant le perfectionnement des compétences requises.



Les résultats obtenus ont été la résultante des éléments et qualités suivantes :



Capacité à avoir de la vision sur le marché, les clients, les tendances : OPERATIONNEL

Capacité à fixer des objectifs, à les piloter et à en assurer la gestion d’une région : GESTIONNAIRE

Mise en place de plans de formation, de développement et de suivi pour la réalisation de l’objectif : ANIMATEUR D’EQUIPE

Capacité à travailler avec les différents services qui composent l’entreprise : MANAGER





Mes compétences :

Management commercial