Patrice HUOT

Depuis plus de 10 ans, j’ai trouvé mon équilibre et mon enrichissement professionnel à travers mes responsabilités de directeur régional.



La riche expérience acquise chez SSL dans la division GMS ainsi que le poste actuellement occupé m’ont permis de me construire comme manager dans un univers particulièrement exigeant et concurrentiel. J’ai dû développer au fil des années beaucoup de rigueur et de travail. La proximité sur le terrain avec mon équipe, l’écoute et la pédagogie m’ont permis jusqu’alors d’obtenir les résultats escomptés qualitativement et quantitativement. Commercialement, ces deux fonctions ajoutées aux années passées sur le terrain font que je me sens aguerri aux « ficèles » de la négociation commerciale.



Au cours de ces années, j’ai connu le circuit pharmaceutique à travers une expérience d’un an, toujours au sein du groupe SSL Healthcare. Ma première mission fut de découvrir et pratiquer le parc officinal du 1/3 sud-est de la France. Très rapidement, j’ai pu mettre à profit les méthodologies pratiquées par le passé, préparation de visite, découverte du contexte et des besoins, argumentation persuasive pour obtenir des premiers résultats probants. En parallèle, j’ai dû à partir d’une équipe en place, reconstruire les bases d’une région pouvant prétendre réaliser les objectifs fixés.



Enfin, j’occupe aujourd’hui une fonction similaire dans l’univers médical, travaillant avec les chirurgiens-dentistes. La particularité de cette mission est le partage de la gestion du parc client et de son développement avec l’équipe. Les multiples dossiers sont traités ensemble afin d’assurer et de suivre la pérennité des relations clients, mais aussi de permettre l’exploitation des outils mis à notre disposition pour assurer un développement supérieur à la croissance naturelle du marché.