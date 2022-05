Thierry ROLLAND

Homme de terrain depuis 20 ans, j’ai exercé les fonctions de commercial puis de responsable de secteur.

15 années à évoluer en GMS puis 5 ans en officines m'apportent une double expertise et une vision plus large du business et de son devenir.

J’ai su développer les compétences techniques et humaines indispensables pour évoluer et réussir.

Autonome, organisé, persévérant, sens du relationnel développé sont des qualités qui m’ont permis d’atteindre de nombreux objectifs.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Force de proposition

Partage de compétence

Prospection de clients

Techniques de vente