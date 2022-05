Mohamed El Bachir SALL

En tant que Formateur / Evaluateur en Equipements, manutention et Exploitation Portuaire avec un diplôme de formateur international, j'ai le profil de formateur / évaluateur et contrôleur matériel. J'ai déjà formé plus de 550 pilotes ITV (Véhicule de Transfert Interne), une centaine d’opérateurs en RTG (Portique de parc), QC (Portique de quai), RS (Reach Stacker) et ECH (Empty Containers Handler) , Travail en hauteur, ainsi que plusieurs opérateurs en chariot élévateur (Caristes), et assisté 5 anciens exploitants à devenir formateurs officiels.

Certifié, Agent de Sûreté de l’Installation Portuaire PFSO (Port Facility Security Officer) avec l’AMCE (Africa Maritime Consulting Enginering).

J'ai une forte expérience théorique et pratique, de plus de 15 ans, dans la manipulation, la gestion de tous les équipements et opérations de manutention portuaire.

Je mets, par ailleurs, mon savoir-faire à la disposition d’autres instituts de formation qui en expriment le besoin.



Mes compétences :

Formation professionnelle