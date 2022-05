Mohamed EL BAHRI

- Agro-économiste de formation et spécialisé en gestion des entreprises agricoles et environnement,

- Engagé dans le développement de la distribution des produits agro-alimentaires,

- Gestionnaire d'une SCIC (Société Coopérative d'intérêt Collectif) spécialisé dans la distribution de produits bio locaux dans la restauration collective et le réseau spécialisé

- Souhaiterai développer une activité commerciale en Equitable entre le Nord et le Sud Méditerranéen



Mes compétences :

acheteur

Bio

Cooperative

Export

Gestionnaire

Import

Import Export

Logistique

restauration

Restauration collective

Gestion

Fruits et légumes