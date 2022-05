Mohamed EL BARQIOUI

PUR PRODUIT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, mes compétences reposent principalement sur : une maîtrise de la réglementation (très mouvante !) de la formation professionnelle, de la gestion et de l'administration de la formation professionnelle ; une pratique de l'animation de réseaux et du pilotage de projets divers de formation ; une bonne connaissance des fondamentaux de l'ingénierie de formation (montage et animation de modules de formation, certification...) ; l'exercice du dialogue social et de la gestion paritaire aux niveaux professionnel et interprofessionnel ; des relations avec les principaux acteurs de la formation professionnelle (OPCA, organismes de formation, institutionnels)...mais également une force de travail, de la rigueur, une autorité naturelle, de la diplomatie, une capacité d'adaptation et beaucoup de curiosité !



Mes compétences :

Dialogue social

Expertise

Formation professionnelle

OPCA

Gpec

Droit

Organisation professionnelle