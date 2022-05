Sara FEUERSTEIN

ACCOMPAGNER VOS PROJETS : TEL EST LE FIL CONDUCTEUR DE MON ACTIVITÉ DANS SES DIFFÉRENTES DIMENSIONS



EXPÉRIENCE

▀▀▀▀▀▀▀

♦ 15 ans dans le conseil

♦ 17 ans dans le domaine Emploi - Formation - RH



SAVOIR-FAIRE

▀▀▀▀▀▀▀▀

♦ Information-Communication

♦ Accompagnement en évolution professionnelle

♦ Études et évaluations

♦ Gestion de projet



DOMAINES D'EXPERTISE

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

♦ Dispositifs de formation et d'orientation professionnelle tout au long de la vie : compte personnel de formation (CPF), validation des acquis de l'expérience (VAE), certifications professionnelles...

♦ Acteurs du secteur emploi-formation : OPCA, OPACIF, structures de l’orientation et de l’emploi, organisations professionnelles et syndicales, observatoires de branche…

♦ Techniques rédactionnelles et stratégies éditoriales (supports print et digitaux)

♦ Enquêtes qualitatives (entretiens en face à face...) et quantitatives



Mes compétences :

Relation clients

Formation professionnelle

Communication

Conseil en communication

Management d'équipe

Pilotage de projets

Modalisa

Communication éditoriale

Développement RH

Rédaction

Accompagnement

Orientation professionnelle

Bilan de compétences