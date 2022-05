Quentin DROUOT

Capacité d’encadrement



- Compétences générales:

- Management d’équipes/de projets,

- Capacité à rendre compte,

- Animation et conduite de réunions,

- Veille (concurrentielle, juridique),

- Maîtrise du Pack Office,

- Gestion d'enveloppes et modélisation de maquettes financières.





Compétences spécifiques:



- Opérationnel sur l’ensemble des phases d’un projet : du montage au paiement,

- Expertise concernant les Fonds européens (FSE, FEDER, FAMI, FSI),

- Maîtrise de la commande publique (procédure, délais),

- Maîtrise de la réglementation budgétaire et comptable (notamment M14),

- Maîtrise des logiciels PRESAGE, AGADIR, OGMIOS, SFC et CEGID, formation en cours pour SYNERGIE



Mes compétences :

Coordination de projets

Recherche de fonds

Collectivités Territoriales

Gestion financière et comptable

Affaires publiques européennes

Rigueur

Gestion de projet

Veille réglementaire

Modélisation financière

Management