Marie-Claude ESCULIER

Mes compétences de base : le marketing international, d'abord en entreprise puis à mon compte.

Curieuse de diversité culturelle et de tout ce qui est d'avant-garde, je me suis plongée dès 90 dans l'aventure européenne.



Mon activité : Guider et assister tous types de structures pour obtenir des financements européens dans le cadre de sujets innovants ou d'expertises spécifiques (dont les nouveaux enjeux sociétaux et les nouvelles technologies), à forte valeur ajoutée et dans l'optique d'une stratégie de développement à long terme.



Mon expertise : Evaluer des expertises innovantes et définir les opportunités possibles de financements Européens afférentes - Elaborer les candidatures et construire les partenariats européens adéquats - Former à la compréhension de la stratégie Européenne et de ses financements et ce, de manière pratique et concrète - Autonomiser les chefs de projets



Mon objectif : Rendre l'Europe accessible à tout type de structure, dès lors qu'une innovation est constatée en terme de savoir-faire, d'expertise métier, nouvelle méthode et qu'elle peut se transférer à d'autres acteurs Européens



Intérêts premiers : la formation et ses nouveaux enjeux, l'innovation au sens large, le champ médico-social, les nouvelles technologies et les changements sociétaux,et... tout ce qui se situe "hors sentiers battus" en terme de méthodes, produits, démarches ou contenus.



NOUVEAU : création et développement d'outils spécialisés pour la gestion des projets européens



mc.esculier@wanadoo.fr

Réseau Européen Expert depuis 1998







Mes compétences :

Europe

Fundraising

Écriture

Conseil

Suivi administratif et financier

Gestion de projets

Accompagnement de dirigeants

Marketing stratégique