Mohamed EL BOUDAMOUSSI

Ingenieur en logistique (Global suplly chain management)

Un veritable homme de terrain, flexible et dynamique.



Passionné par le milieu industriel, un milieu oú on peut toucher le résultat de notre travail, observer le matériel qu'on a approvisionné entraîné de ce transforme en un bien ( véhicule, avion, ...).



Cela me rend de plus en plus motivé à continuer ma recherche d'emploi, seul objectif est de mettre mes pieds dans une usine.



Ma dernière expérience dans l'industrie aéronautique ma permet de tracer ma carrière et de définir mes objectifs pour les dix prochaine années.



Pour me contacter :

-mohamed.elboudamoussi@gmail.com

-06 00 27 52 04



Mes compétences :

MRP I/MRPII

Gestion de stock et entreposage

Kanban et l'optimisation de la production

Planification et ordonnancement de la product

Management de la Chaine Logistique Globale

SIMULATION des systèmes indus. sous ARENA

Logistique de Transport et de distribution

Open ERP

SAP

Datamining

Modélisation des problèmes industriels

Intelligence Artificiel

Anglais technique

Recherche Opérationnelle et optimisation

Outsourcing

Amélioration continue 'lean manufacturnig '

Gestion de stock

PDP

TOC