Mohamed EL GANBOUR

Un jeune dynamique, rigoureux et sérieux, persévérant et motivé avec un bon esprit relationnel . Fraichement diplomé de L'École Nationale de Commerce et de Gestion de Kénitra en Audit et Contrôle de Gestion. Je suis à la recherche de ma première opportunité d'emplois.

Je suis vivement intéressé par le domaine de l'audit/contrôle de gestion/consulting . Au cours de mon cursus académique de 5 ans, j'ai effectué des stages dans des différents domaines à commencer par la Holding Marjane au département finance et comptabilité,au cabinet Finance Fiscal Consulting et enfin mon stage PFE effectué au cabinet PROXIMO Expertise.



Mes compétences :

Sphinx Software

SQL

Microsoft Office

Microsoft Access

Audit

Audit qualité

Audit financier

Audit interne

Contrôle financier

Contrôle qualité

Contrôle interne

Contrôle de gestion