Mohamed EL GARNI

Professionnel du handicap, j'ai mené des projets stratégiques avec la volonté d'accompagner les hommes et les organisations.



Mon expérience me permet d'adapter ma posture et d'écouter de manière active mes différents interlocuteurs.



Je suis actuellement Directeur de Phoresia SARLArray, une entreprise qui met en place des services et des solutions adaptés aux personnes en situation de handicap et vieillissantes ainsi que les entreprises, collectivités et organismes qui les accueillent et les intègrent.



Afin de réaliser pleinement son objectif, Phoresia a mis en place sa propre stratégie de solution handicap.



Celle-ci se décline en Quatre grands volets : Conseil, Formation, Recrutement et communication.



Je Cherche a développer des partenariats avec des entreprises et organismes ayant une politique handicap pour les accompagnés dans leurs démarches.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement projet

Aides techniques

Bilan de compétences

Communication

Communication globale

Conseil

Recrutement

RQTH