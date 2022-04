Aziz ACHMIT

Responsable technique, Responsable de production et d'exploitation, Responsable de département ou Directeur de projet, c'est plus de 10 ans d'expériences dans le domaine des réseaux et télécommunications au sein d'entreprises de renommée (des opérateurs, des constructeurs télécoms et des Intégrateurs).



Ce parcours s'appuis sur des formations solides et polyvalentes: un MBA (Master of Business Administration) à Sup de Co Montpellier et un diplôme d'ingénieur en électronique et télécommunications à l'Ecole Mohammadia d'Ingénieurs (EMI).



Les domaines d’expertise et technologies :Management - Gestion de projet - Gestion des processus - Avant vente - Déploiement - Intégration - Support client - Validation - Training - Gestion des ressources humaines…

LAN/WAN - IP - IPv6 - IP-MPLS - ATM – SDH - GSM - WiFi - WiMAX - VoIP – ToIP - Sécurité des réseaux…

Cisco - Alcatel-Lucent - 3Com - Zyxel - Avaya - Huwaei - Colubris - Telesyn - Symbol, …





