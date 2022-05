Créée en 1899, l’Association Montpellier Business School Alumni est composée de diplômés de programmes Master, Bachelor et executive MBA, accompagne, à travers le monde, les diplômés du Groupe tout au long de leur carrière dans leur recherche d’emploi et dans la construction de leur réseau professionnel. Ces diplômés conjuguent bénévolement leur enthousiasme et leur expérience au profit de 3 axes majeurs :

- La participation à des manifestations et l’organisation de rencontres avec des personnalités de la scène économique

- L’information en temps réel des tendances en matière d’emploi ainsi qu’une veille active de nouvelles opportunités de carrière

- Le partage d’expériences professionnelles, l’amélioration et l’optimisation des choix stratégiques grâce à la synergie du réseau

Devenir membre de l’Association, c’est intégrer une communauté internationale et ambitieuse, de diplômés qui mutualisent leurs compétences.

Par le biais de ces différentes antennes à travers la France et le monde, l’Association Montpellier Business School Alumni vous permet de participer aux rencontres organisées dans votre région.





