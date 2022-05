Mohamed EL GOURMAOUI

Dessinateur-projeteur , mon rôle est de réaliser des plans d’ensemble, d'exécution ainsi que le traçage d’un ouvrage à partir des données d'entrée provenant des entreprises, ces plans seront par la suite destinés aux ateliers de fabrication.

Mon rôle consiste aussi à :

-Étudier le dossier technique qui comprend le cahier des charges, les schémas fonctionnels et le dossier de matériel.

-Définir l’échelle et les matériaux à utiliser.

-Rechercher la meilleure solution technique qui respecte le budget, les contraintes et les normes techniques.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Autocad

Aluminium

Tekla