Cyril NACER CHERIF

Autodidacte technicien en maintenance industrielle je met à votre disposition une organisation et un savoir-faire technique afin de réaliser vos interventions préventives, curatives et amélioratrices sur votre outil de production

Self-taught technician in industrial maintenance I provides you with an organization and a technical know-how to realize your preventive, curative interventions and amélioratrices on your production tool.



My complementary(additional) skills acquired, experimented on numerous sites (general mechanics, boilermaking / locksmithery, hydraulics, tyre(pneumatic), piping) allow me to intervene in a effective and fast way. This in a punctual or regular way according to your besoins.maitrisons the following stages of a transfer:

- Protection(saving) of the programs

- Mechanical dismantling and electric décâblage

- Transfer of the installations

- Drawing and mechanical setting-up(presence)

- Electric wiring

- Regulation and chalk-lining of installation

- Starting up of the installation

disponible Maintenance Industrielle Mécanique Chaudronnerie Soudage montage Tuyauterie Pétrochimie

Dynamique Rigoureuse Motivée Organisée



Mes compétences :

CACES chariots élévateurs 3 et 5

Soudure

CACES R 386 NACELLE

PEMP 1B et 3B

Mécanique générale

Fraisage traditionel

Turbines

Électromécanique

Garde du corps

Maintenance préventive et curative du TI et F

Tuyauterie

Papeterie

Cuisinier

Industrie

Maintenance

Excel

Organisation

Pompe