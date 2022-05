Mohamed El Hadi AOUADI

Ingénieur en soudage et CND depuis 1980, ayant occupé divers postes de responsabilité en partant d'ingénieur de chantier et en passant par celui de chef de projet et de chef de département jusqu'au poste de directeur technique que j'ai occupé de 1994 à Aout 2015. Depuis je suis consultant technique indépendant proposant mes compétences et mon expérience dans les domaines du contrôle technique réglementaire des installations, du contrôle CND, du soudage et de l'évaluation de la qualité.



Mes compétences :

Barèmage des réservoirs de stockage

Audit qualité

Controle réglementaire technique des appareils et

Inspection soudage

Contrôle non destructif