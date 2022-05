Mohamed El Hadi ZERRAGHI

Pharmacien titulaire du Master "Produits de santé issus des biotechnologies" de la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry, je suis à la recherche d'un emploi en contrôle qualité ou en tant qu'assistant chargé de projets en développement analytique ou affaires réglementaires.



Grâce à ma formation, j’ai acquis de solides connaissances théoriques et pratiques dans l’enregistrement et la réglementation des produits pharmaceutiques. En outre, mes différents stages effectués durant mon cursus m’ont permis de maîtriser différentes techniques analytiques, les BPF, la constitution et le suivi des dossiers d’enregistrement. En effet, lors de mon expérience de 6 mois en tant qu’assistant chargé de projet au laboratoire Stallergènes, leader mondial de l’immunothérapie allergénique, j'ai pu appréhender les principales tâches confiées au chargé d’affaires réglementaires en élaborant le module 3 pharmaceutique du CTD, en rédigeant des protocoles et des rapports de stabilités et en étant support technique pour répondre aux questions des autorités de santé. J’ai également pu découvrir les bases du management de laboratoire et de la gestion de projet.



Par ailleurs, lors de mon stage chez Eurofins Pharma Control, j’ai mené à bien les missions qui m’ont été confiées en contrôle qualité et analyse physico-chimique des médicaments. De plus, en tant que responsable d’officine, j’ai développé mon sens des responsabilités et mes qualités relationnelles, atouts que je souhaiterais mettre à votre disposition.



Mes compétences :

HPLC

Affaires réglementaires