Mohamed EL HADRI

Les différentes fonctions que j’ai occupées ont développé en moi un esprit d’équipe, le sens de l’organisation ainsi qu’une réelle capacité d’analyse et d’adaptation avec les besoins de chaque domaine,



ci-après mes expériences proffessionnelles:



Novembre 2006 – à ce jour : Gestionnaire Sinistres Risques Divers Toutes Branches



- Ouverture des dossiers sinistres, la gestion des contrats et le règlement des dossiers (grand compte),

- Relation clientèle par téléphone, par courrier et mail,

- Analyse des déclarations sinistres,

- Gestions des recours (amiable et contentieux),

- Interface client et expert / compagnie,

- Appréciation des règlements en fonction des garantis prévues par les polices d’assurances,

- Pilotage des dossiers avec différents intervenants, conseillers et partenaires extérieurs afin de concilier les intérêts de la compagnie et la satisfaction des clients.

- Etablissement des états statistiques requis,

- Réclamation des éléments nécessaires pour la constitution du dossier sinistre.

- Intervenir auprès des compagnies et informer le client au fur et à mesure des démarches prises,

- Assurer le suivi avec les experts quant à l’obtention des rapports relatifs aux sinistres.

- Réclamation et récupération des quittances de règlement auprès des compagnies.



Juin 2003- à Juin 2006 : Clerc de Notaire – Chambre Nationale du Notariat Matricule 249 –Année 2003 :



- Rédactions d’actes notariés : conventions hypothécaires et contrats de ventes de biens et donations,

- Responsable de la gestion du portefeuille de la clientèle privée,

- Chargé de l’organisation du cabinet : organisation des tâches entre les différents membres du personnel,

- Recherche documentaire auprès des organismes publics et privés : banques, enregistrements, conservation foncière, caisse des impôts.

- Suivi des dossiers : enregistrements auprès des organismes officiels et les conservations foncières.,

- Sociétés et fond de commerces :(Créations – Statuts – ventes parts sociales –Registre de commerce…