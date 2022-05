Mohamed El Hedi GHDAMSI

Homme ,très dynamique et très sérieux ,rigoureux et discipliné.

j'ai une expérience dans l'agroalimentaire et une large expérience dans l'aéronautique .

Mon profil me donne la chance de m'intégrer dans n'importe quel poste de management (prod , qualité Fournisseur,...

-Mise en place des suivis de performances fournisseur

-Gestion et traitement des non conformité

-Audit processus chez les fournisseur (svt FIEV) (confirmé)

-Audit SMQ (confirmé)

-Analyse en interne et chez les fournisseur des problèmes (8D , FTA PDCA , ....)



Mes compétences :

Dynamique

Rigueur