Mohamed EL JADIANI

El Jadiani Mohammed programmeur,développeur ,Webmaster et CEO & Fondateur à GNTEAM StartUp.



Mes compétences :

Personal Home Page

Microsoft Word

Microsoft Visual Studio.NET

Microsoft Visual Studio

Microsoft SQL Server 2008

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Microsoft ASP.NET

Macromedia Dreamweaver

JavaScript

HTML

C Programming Language

Symfony2

Webmaster

CakePHP

Prestashop

Joomla

Laravel 5

Webmarketing

Drupal

Wordpress

Magento

SQL

C++

jQuery

UML/OMT

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 7

Microsoft Transact-SQL

Microsoft SQL Server

Merise Methodology

Joomla!

Java Enterprise Edition

Java

Cascading Style Sheets

ADO